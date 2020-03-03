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§ NG.kz
О бедных тобыльцах замолвите слово!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" массово пишут о проблемах, связанных с автобусным маршрутом, связывающим Костанай и город Тобыл. Затрудняемся назвать всех, кто прислал в редакцию слова возмущения и подтверждающие эти слова кадры.
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§ alex_60
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7400
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
только и хватает ласты отрубать,


а с вами барыгами по другому не получается.
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§ Тот самый
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Жесть,на авто от старого военкомата до центра города минут 10.


Странно, почему до сих пор не нашлись предприимчивые граждане с микроавтобусом, которые могли бы ехать перед автобусом и собирать желающих доехать до центра города. За 100 тенге. А то и 150 брать за комфорт и скорость.

В Алма-Ате есть такая услуга: договариваешься и тебя за 200 тенге будут каждое утро забирать возле дома и довозить до работы. А вечером обратно. Едешь не прямо, а по какому-то маршруту (кроме тебя ещё человек 10-12), но всё равно быстрее, чем на автобусе.
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§ Тот самый
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот в том то и дело если бы цена была выше ,то можно гонять полупустой автобус почаще,а так как ценник ограничен,то остаётся брать только количеством.


Это их главная песня про убытки и необходимость повышения цены, но даже акимат сказал им: поставьте терминалы для оплаты, выдавайте билеты - покажите реальное количество пассажиров и (возможно) даже субсидии выделим. Но не хотят же. А значит, всё у них хорошо.
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