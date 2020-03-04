Цитата: - 3 марта мы провели проходил рейд методом «Тайный покупатель», - сообщил главный специалист антикоррупционной службы по Костанайской области Евгений БЕДЫЧ. - К сожалению или к счастью, нарушений не выявили. В целом за последние полгода таких случаев нарушения закона мы выявляем всё меньше и меньше.



Да харош! Вы там часом не в фуражках с папками да по 5 человек проверяли проводников на честность? Со ст. Озёрное, Пешковка, Джаркуль запросто можно уехать за наличные на рабочем поезде Троицк - Кустанай, ст. Карагалы, Коскуль Карагандинский поезд раньше шёл около 5 утра. Кассир вообще не приходила на работу. А смысл?! Никто не покупал билеты, все платили проводнику.