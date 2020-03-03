Тот самый Re: О бедных тобыльцах замолвите слово! #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 544

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:20 Цитата: Добринцофф:

Жесть,на авто от старого военкомата до центра города минут 10.



Странно, почему до сих пор не нашлись предприимчивые граждане с микроавтобусом, которые могли бы ехать перед автобусом и собирать желающих доехать до центра города. За 100 тенге. А то и 150 брать за комфорт и скорость.



В Алма-Ате есть такая услуга: договариваешься и тебя за 200 тенге будут каждое утро забирать возле дома и довозить до работы. А вечером обратно. Едешь не прямо, а по какому-то маршруту (кроме тебя ещё человек 10-12), но всё равно быстрее, чем на автобусе.