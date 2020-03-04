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§ NG.kz
Нарушение техники безопасности? Как демонтируют горку в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 марта, днем, на площади Байтурсынова демонтировали горку. Видео, как это происходило, в редакцию "НГ" прислал пользователь сайта.
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§ Козлов я
Re: Нарушение техники безопасности? Как демонтируют горку в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.03.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Нарушение техники безопасности? Как демонтируют горку в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7400
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь все будут знать что означает слово паркур.
Ну кто не знал, понятно.
Благодаря горке, которую убрали.

[Исправлено: alex_60, 04.03.2020 - 21:18]
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§ Butch
Re: Нарушение техники безопасности? Как демонтируют горку в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.03.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"...вот эти два парня....ни оцепления ни ограждения..."

Представим что там есть ограждение. Пофантазируем, так сказать. Эти парни смогли бы там пройти? Нет. И потому прошли бы где-нибудь в другом месте. Наверное (но это не точно). Какая такая непреодолимая сила заставила их пройти там, где они прошли, видя что там ведутся работы с участием тяжелой техники, вместо того, чтобы воспользоваться путём, который бы они выбрали будь там ограждения?
Они не знают что такое экскаватор? Или, быть может, не в состоянии оценить опасность от гипотетического падения на бок этой кучи снега?
Если так, то переживания бессмысленны чуть более чем полностью. На протяжении их последующей жизни очень много раз ещё произойдут ситуации, в которых эти знания и навыки понадобятся. Так что произойдёт это днём раньше, или днём позже значения не имеет вовсе.
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