Цитата: "...вот эти два парня....ни оцепления ни ограждения..."

Представим что там есть ограждение. Пофантазируем, так сказать. Эти парни смогли бы там пройти? Нет. И потому прошли бы где-нибудь в другом месте. Наверное (но это не точно). Какая такая непреодолимая сила заставила их пройти там, где они прошли, видя что там ведутся работы с участием тяжелой техники, вместо того, чтобы воспользоваться путём, который бы они выбрали будь там ограждения?

Они не знают что такое экскаватор? Или, быть может, не в состоянии оценить опасность от гипотетического падения на бок этой кучи снега?

Если так, то переживания бессмысленны чуть более чем полностью. На протяжении их последующей жизни очень много раз ещё произойдут ситуации, в которых эти знания и навыки понадобятся. Так что произойдёт это днём раньше, или днём позже значения не имеет вовсе.