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§ NG.kz
О бедных тобыльцах замолвите слово!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" массово пишут о проблемах, связанных с автобусным маршрутом, связывающим Костанай и город Тобыл. Затрудняемся назвать всех, кто прислал в редакцию слова возмущения и подтверждающие эти слова кадры.
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§ Vit
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обажаю полные автобусы. Романтика. Всегда ими пользуюсь, хотя могу использовать такси, или личный транспорт. Было как то иду с организации вечером, руководство останавливается, виталя садитесь домой докинем. Я нет. Я хочу пешком ближе к народу) как то так с одной женщиной познакомился, замечательная. Ох, два дня мы были на небесах)
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§ Добринцофф
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7126
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.20 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда я сажусь в автобус, еду до казактелекома целый час!

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37860

Жесть,на авто от старого военкомата до центра города минут 10.

Цитата:
Сегодня я стояла в самом начале автобуса, возле водителя и видела все. Видела^ как тяжело ехать водителю по ужаснейшим отрезкам пути - улицам 25 лет целины

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37860

Каждый день проезжаю по 25 лет целины-это капец конечно,улица не чищенная от этого проезжая часть сузилась,водители едут осторожно с трудом разъезжаясь друг с другом, по глыбам тающего льда.
У нас в ЗТБ-Тобыле самая главная улица-это ул "Терешковой" её за зиму раз 500 почистили.
Плачевная ситуация с долгим ожиданием и переполнеными автобусами,сложилась наверно из за низких тарифов,автобусникам невыгодно гонять полупустой автобус.
Пустите вы уже наконец маршрутки пусть будет дороже ,но зато быстро и всегда,сколько можно с этими неуклюжими автобусниками торговаться.
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§ elektron
О бедных тобыльцах замолвите слово!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.03.20 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У нас в ЗТБ-Тобыле самая главная улица-это ул "Терешковой"

Не порядок, почему до сих пор не переименована? :lol: Статусу города не гоже ;-) Цитата:
Добринцофф:
Плачевная ситуация с долгим ожиданием и переполнеными автобусами,сложилась наверно из за низких тарифов,автобусникам невыгодно гонять полупустой автобус.

Ну не знаю в чём секрет, у нас полупустые трамваи или метро ездют и не жалуются. В Люксембурге
вообще весь общественный транспорт бесплатным сделали. 8-) Цитата:
Добринцофф:
Пустите вы уже наконец маршрутки пусть будет дороже

Вот тоже не пойму, чем им такие "конкуренты" помешают?
Разве что покажут, что за проезд ещё меньше платить нужно и можно?
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§ alex_60
О бедных тобыльцах замолвите слово!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7400
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
на авто от старого военкомата до центра города минут 10.


ха-ха-ха.
до ближайшей ямы.
ты хоть проверь один раз реально,
потом скажешь.
и да, центр города, это как минимум, казахско-фрацузский центр ,
а не мост через Тобол.
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§ alex_60
О бедных тобыльцах замолвите слово!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7400
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В Люксембурге вообще весь общественный транспорт бесплатным сделали


условно. за счет налогов все будет оплачиваться.
и ни из-за желания сократить расходы людей,
а из-за пробок,когда движение на дорогах,особенно в столице,
практически встает.
в самом герцогстве порядка 600 тыс человек.,
но каждый день на работу из соседний стран приезжает
еще практически столько же.
и все стоят в пробках. каждый день.
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§ юля елиссева
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1521
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.03.20 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самодуровкой была, Самодуровкой и осталась, хоть теперь и городским статусом..
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§ Добринцофф
О бедных тобыльцах замолвите слово!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7126
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ха-ха-ха. до ближайшей ямы.

нету там ям.
В ЗТБ дорог асфальтированных мало,но там где их сделали они в нормальном состоянии,по крайней мере таких как ваша Мауленова точно нету.

Цитата:
alex_60:
и да, центр города, это как минимум, казахско-фрацузский центр , а не мост через Тобол.

Да действительно,вот в центре можно и застрять в пробках,но до Марта за 10 минут без проблем.
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§ Николаич I
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
Николаич I


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 04.03.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен с автором статьи! Сколько раз сам был в такой ситуации, когда невозможно доехать из Затобольска в город и потом вернуться обратно! В автобус просто не впихнуться. Простоять промёрзнуть или промокнуть под дождём минут 20, а потом помахать ручкой автобусу и ещё столько же ждать следующий, в надежде что в нём найдётся для тебя место.
И ещё транспортная компания смеет повышать цену на проезд! Представьте сколько денег компания получает за один рейс!!!
А что получаем мы взамен за то что платим больше? В холодное время года простуду, после долгого ожидания и поездки в промёрзшем автобусе, а летом выходим на своей остановке мокрые, как после бани, изнурённые духотой. Стоит так же отметит отсутствие уважения со стороны некоторых водителей, очень возмущает то что позволяют на конечной остановке курить прямо в салоне. Люди стоят на улице почти полчаса, а водитель не соизволит вылезти на свежий воздух на 5 минут, чтобы пассажиры потом не дышали табачным дымом. Очень много претензий к тому как нас обслуживают за наши же деньги.
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§ Добринцофф
О бедных тобыльцах замолвите слово!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7126
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
И ещё транспортная компания смеет повышать цену на проезд! Представьте сколько денег компания получает за один рейс!!!

Вот в том то и дело если бы цена была выше ,то можно гонять полупустой автобус почаще,а так как ценник ограничен,то остаётся брать только количеством.
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§ Гога
О бедных тобыльцах замолвите слово!
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.03.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
общественный транспорт бесплатным сделали

----Коммунизм построили , однако ?? :-o
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§ alex_60
О бедных тобыльцах замолвите слово!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7400
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот в том то и дело если бы цена была выше ,то можно гонять полупустой автобус почаще,а так как ценник ограничен,то остаётся брать только количеством.


барыга по другому думать не может.
но в любом случае ласты обрубят.
таким как ты с такими мыслями.
ты слово тендер , который они выиграли , слышал?
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§ Добринцофф
О бедных тобыльцах замолвите слово!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7126
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
барыга по другому думать не может. но в любом случае ласты обрубят. таким как ты с такими мыслями.

Ну у таких как ты мозгов только и хватает ласты отрубать,результат мы видим на видео,переполненый автобус который ходит раз в час.
Цитата:
alex_60:
ты слово тендер , который они выиграли , слышал?

Мне это зачем,я на автобусе не езжу.
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§ alex_60
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7400
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Обажаю полные автобусы. Романтика.


вот с этим согласен.
время,в моей памяти,когда это было, все были
стройными и подтянутыми.
и вежливыми.
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§ alex_60
О бедных тобыльцах замолвите слово!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7400
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мне это зачем,я на автобусе не езжу.


ну, говорят, от. и от не зарекайся.
потом мозги включать поздно будет, если есть хоть немного конечно.

[Исправлено: alex_60, 04.03.2020 - 20:45]
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