Николаич I Re: О бедных тобыльцах замолвите слово! #8





(Пользователи) Сообщений: 19

Регистрация: 08.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 13:38 Полностью согласен с автором статьи! Сколько раз сам был в такой ситуации, когда невозможно доехать из Затобольска в город и потом вернуться обратно! В автобус просто не впихнуться. Простоять промёрзнуть или промокнуть под дождём минут 20, а потом помахать ручкой автобусу и ещё столько же ждать следующий, в надежде что в нём найдётся для тебя место.

И ещё транспортная компания смеет повышать цену на проезд! Представьте сколько денег компания получает за один рейс!!!

А что получаем мы взамен за то что платим больше? В холодное время года простуду, после долгого ожидания и поездки в промёрзшем автобусе, а летом выходим на своей остановке мокрые, как после бани, изнурённые духотой. Стоит так же отметит отсутствие уважения со стороны некоторых водителей, очень возмущает то что позволяют на конечной остановке курить прямо в салоне. Люди стоят на улице почти полчаса, а водитель не соизволит вылезти на свежий воздух на 5 минут, чтобы пассажиры потом не дышали табачным дымом. Очень много претензий к тому как нас обслуживают за наши же деньги.