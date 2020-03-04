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≡ А папа кто? - 30 млн тенге потрачено из бюджета для определения отца ребенка жительницы Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
А папа кто? - 30 млн тенге потрачено из бюджета для определения отца ребенка жительницы Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем закончилось следствие по делу о групповом изнасиловании жительницы поселка Екидин Амангельдинского района, рассказал сегодня начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов.
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§ сайлау курманов
Re: А папа кто? - 30 млн тенге потрачено из бюджета для...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.03.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто же теперь вернёт эти тридцать лямов, погорячились следственные органы, к тому же подозреваемые натерпелись морального ущерба на большую сумму, а эту потерпевшую как теперь призвать к ответу...
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§ maxsaf
Re: А папа кто? - 30 млн тенге потрачено из бюджета для...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5424
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я уж грешным делом подумал - непорочное зачатие :lol:
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§ Гога
Re: А папа кто? - 30 млн тенге потрачено из бюджета для...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.03.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Цитата:
сайлау курманов:
тридцать лямов,

----Мелочь , спишут .Не со своего же кармана :lol: :lol:
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