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≡ "Чтобы не прилипали негативные моменты" - как планируют бороться с коррупцией в костанайском филиале КТЖ?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Чтобы не прилипали негативные моменты" - как планируют бороться с коррупцией в костанайском филиале КТЖ?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Этот год будет переходным, когда мы уйдём из процесса подачи и уборки вагонов, - отметил директор филиала Вячеслав МИРОНОВ. - Этим теперь будет заниматься частная фирма. Тарифы меняться не должны, у нас была такая договорённость.
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§ Гога
Re: "Чтобы не прилипали негативные моменты" - как...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2310
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.03.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Мы уйдём из процесса подачи и уборки вагонов , Этим теперь будет заниматься частная фирма. Еще одна фирма - АО «Казтемиртранс» - будет заниматься подачей вагонов .

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37879
--------А чем же тогда АО «КТЖ-Грузовые перевозки» заниматься будет??
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