NG.kz "Чтобы не прилипали негативные моменты" - как планируют бороться с коррупцией в костанайском филиале КТЖ?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:05 - Этот год будет переходным, когда мы уйдём из процесса подачи и уборки вагонов, - отметил директор филиала Вячеслав МИРОНОВ. - Этим теперь будет заниматься частная фирма. Тарифы меняться не должны, у нас была такая договорённость.

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