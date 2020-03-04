Цитата: Добринцофф:

Праздник длиться 1 день,а непонятные выходные начинаются за 2 дня до и продолжаются ещё 3 дня после и в это время жизнь останавливается.

Не жизнь останавливается, а деловая жизнь. Сама жизнь кипит, только Вы не в курсе. Ведь к каждому празднику необходимо подготовиться, а после праздника нужно отлежаться. Чем больше дней до и после события, тем продуктивней и разнузданней можно провести центральный день. Это Вам, г-н Добринцофф, достаточно одного дня, у вас на работе вся атрибутика для празднования есть, приняли, закусили, наутро проснулись, опохмелились и вышли к покупателям веселой полуприсядью. А обычный человек перед праздником бегает, закупает, после праздника ползает, докупает. А организмы-то не железные - им отдых нужен.