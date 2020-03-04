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§ NG.kz
Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38193
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом стало известно вечером 3 марта, когда костанайцы уже были в курсе, что праздничные собрания и концерты к Международному женскому дню 8 марта отменены.
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§ drakon
Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18704
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
А спички вам зачем?

Алекс сказал,значит - надо... :lol: :-o
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§ Козлов я
Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 827
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.03.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
А спички вам зачем?
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
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