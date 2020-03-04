Очень интересно закончилась эпопея с изнасилованием 14 человек бедной девочки из Тургая

Цитата: Генерал рассказал о вопиющем, по его мнению, факте, который произошел в селе Екидин (Аркалык). Там фельдшер установила факт беременности молодой девушки. Та, чтобы объяснить ситуацию родным, сказала, что на некой свадьбе ее изнасиловала группа парней. Писать заявление девушка не хотела. Но тут, по словам Бекета Аймагамбетова, нашлись некие правозащитники, которые подняли шум и обвинили полицейских в укрытии этого преступления. Дело дошло до Администрации президента. Чтобы установить насильника, от которого девушка забеременела, провели 14 генетических экспертиз в отношении тех, кого та назвала. А когда родился ребенок, полицейским пришлось устанавливать, кто отец уже конкретно. Оказалось, что его даже нет в том списке насильников, который составил девушка. С этим мужчиной у них все было добровольно. В итоге на все генетические экспертизы было затрачено порядка 30 миллионов тенге! Когда расследование подошло к завершению и надо было принимать процессуальное решение, и потерпевшая, и ее адвокат, и правозащитники… испарились.



[Исправлено: Ольга Колоколова, 04.03.2020 - 17:11]