Цитата: abaika95:

Фрики везде есть,ещё есть фрики кто слушает этих фриков) но хуже этого только фрики кто пытается оспорить теории этих фриков) это уже за гранью)

А есть такие фрики, кто остальных фриков на подгруппы сортирует?