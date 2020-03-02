abaika95 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3374





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3302

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:46 Цитата-/Ну извините, шо вам из-за меня в три смены приходится работать/







Макс прекратите) я конечно понимаю что вам иногда бывает скучно на работе и на вас может внимание никто не обращает) но всерьез верить что из за вас кто-то будет тут в три смены пахать это уже синдром)