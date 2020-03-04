abaika95 Подробности двойного убийства в Рудном озвучил начальник департамента полиции Костанайской области #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3302

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:44 Цитата-/местная активистка в соцсетях хвасталась что раскрыли благодаря её камере установленные в подъезде на её этаже. Она написала что этот гражданин был заслан полицией чтоб портить её камеры, ну всякое разное.../







Некоторых так называемых активистов иногда нужно проверят на вминеямость у психиатра так как бывает что под видом своей активной гражданской позиции может скрываться обычный синдром дефицита внимания либо глубокий комплекс неполноценности............