alex_60 Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7393

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:44 вот список что надо иметь на случай эпидемии(немецкий вариант)



На одного человека немцам нужно иметь следующий запас:

20 литров питьевой воды,

полтора килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка,

3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса,

Кроме того, на десять дней нужен запас из 2,5 килограмма овощных консервов и орехов, а также 4 килограмма сухофруктов и фруктовых консервов.

Также жителям ФРГ рекомендуется запастись молоком и молочными продуктами из расчета 2,6 килограмма на 10-дневный карантин для каждого,

а еще обзавестись 400 граммами растительного масла или других жиров. служба катастроф также призывает иметь в достаточном количестве печенье, шоколад, мед, сахар, муку и бульонные кубики.



странные какие то.

про соль,сухари и спички забыли.



[Исправлено: alex_60, 04.03.2020 - 15:46]