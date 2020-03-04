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§ NG.kz
Подробности двойного убийства в Рудном озвучил начальник департамента полиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38193
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов сделал это на отчетной встрече с населением, которая впервые проходила в формате онлайн-конференции. В частности генерал сообщил о предполагаемых причинах, по которым были убиты две женщин.
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§ drakon
Re: Подробности двойного убийства в Рудном озвучил начальник...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18703
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну прямо - страшный, детектив... :-o
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§ сайлау курманов
Re: Подробности двойного убийства в Рудном озвучил начальник...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3592
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.03.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случаем подозреваемого звать не Н-лай Кон-в местная активистка в соцсетях хвасталась что раскрыли благодаря её камере установленные в подъезде на её этаже. Она написала что этот гражданин был заслан полицией чтоб портить её камеры, ну всякое разное...
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§ abaika95
Подробности двойного убийства в Рудном озвучил начальник департамента полиции Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3302
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.03.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/местная активистка в соцсетях хвасталась что раскрыли благодаря её камере установленные в подъезде на её этаже. Она написала что этот гражданин был заслан полицией чтоб портить её камеры, ну всякое разное.../



Некоторых так называемых активистов иногда нужно проверят на вминеямость у психиатра так как бывает что под видом своей активной гражданской позиции может скрываться обычный синдром дефицита внимания либо глубокий комплекс неполноценности............
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