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§ NG.kz
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На казахстанских чиновников не будет распространяться норма о переносе выходного дня на понедельник, в случаях, когда праздник выпадает на воскресенье. Такое поручение дал правительству и АП Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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§ alex_60
Re: Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7390
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вижу слезы на глазах.
госслужащих.
это им и на наурыз 24,25 придется вкалывать.
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§ yudjin
Re: Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6443
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.03.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и правильно. Нехай работают, а то все праздники они отдыхают, премии к каждому празднику им начисляют, отпускные непомерные, оздоровительные и тд...
А частники и так, зачастую, пашут в такие дни переноса.
Только как всегда не понятно с какого праздника это поручение начнёт действовать? Считаются ли сады и школы госслужащими? Будут ли они работать, ведь чиновникам детей куда-то надо будет девать.
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* Добринцофф
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
Добринцофф


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Сообщений: 7121
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну и правильно. Нехай работают, а то все праздники они отдыхают

Согласен с Евгением на все 100%

Цитата:
yudjin:
А частники и так, зачастую, пашут в такие дни переноса.

Конечно пашут,всегда с удивлением читал вот эти заголовки "в марте казахстанцы отдохнут 15 дней"или "на майские празднике отдохнут столько-то"
Какой отдых,праздники же,о народе думать надо,если вся торговля закроется на несколько дней то как же будут люди отдыхать,без спиртного и продуктов.
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§ alex_60
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7390
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
как же будут люди отдыхать,без спиртного и продуктов.


странные у тебя ассоциации с отдыхом- спиртное и продукты.
отдых должен быть активным и полезным для здоровья.
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§ сайлау курманов
Re: Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3591
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.03.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня доктор Мясников и сам Рошаль сказали никакой паники не должно быть, от обычного гриппа каждый год умирают пачками
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* Добринцофф
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7121
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После вчерашнего застолья,утренняя пробежка в ближайший магаз за пивком, может оказаться очень полезна для здоровья. :lol:
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* Тот самый
Re: Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 540
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего жалуются обычные люди на частые переносы и рваные графики. Им смысла нет работать по субботам за вторники - всё равно слетать на курорт за границу на эти 3 дня денег нет. А вот чиновникам очень даже удобно: соединил там, тут и поехал на длинные выходные во Францию на лыжах кататься. Возможно, теперь будет меньше переносов.
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§ yudjin
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6443
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.03.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
тут и поехал на длинные выходные во Францию на лыжах кататься.

ну да, на пятидневный Наурыз уже наверное многие из них билеты купили... а тут нежданчик от Токаева. Хотя может сейчас хай-вай поднимут и сделают с майских праздников отмену переноса.
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§ Маркс
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 803
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.03.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну и правильно. Нехай работают, а то все праздники они отдыхают, премии к каждому празднику им начисляют, отпускные непомерные, оздоровительные и тд...

У чиновников уже почти всю работу отжали всякими цифровыми сервисами. Теперь они как платные приложение к бесплатным приложениям. Им бы наоборот нужно уменьшать количество рабочего времени, чтобы работали по пол-дня, четыре дня в неделю, с соответствующим снижением содержания, а их заставляют идти на службу в выходные за дополнительную оплату. Не в том направлении движемся, товарищи!
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§ Поедатель
Re: Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 04.03.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну надо же было до такого додуматься??? Это кто Ему насвистел, что так будет правильно?
Теперь госслужащие, будут все дни сидеть без дела, так как в эти дни все те, кто работает с ними, будут отдыхать. Я имею ввиду предприятия и организации. А когда будут работать предприятия, госы будут на отдыхе. Ну просто замечательно!
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* Тот самый
Re: Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 540
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поедатель:
будут все дни сидеть без дела


А разве не наоборот? Пошёл в перенесённый праздничный день в ЦОН и сделал свои дела?
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§ Поедатель
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 04.03.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЦОН и так работает после 18.00. Это и было так запланировано, чтобы люди могли к ним обратиться после трудового дня. Это единичный пример, хотя где-то и есть логика)))
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§ Маркс
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 803
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.03.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Пошёл в перенесённый праздничный день в ЦОН и сделал свои дела?

В праздник? Ходить по делам? Ну вы, блин, даете!
Самое лучшее в мире правительство - на Бонэйре, это остров в Карибском море. Там есть праздник, который называется "День отдыха после карнавала". После карнавала, Карл!
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