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≡ Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпорация под его руководством положила на депозит в банке второго уровня 5,3 млрд тенге. По версии следствия, Сарыбаев получил за размещение депозита взятку.
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§ abaika95
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3299
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.03.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вот он источник всего плохого, я про абайка/



Да короновирус я придумал)


Цитата-/стелиться перед чертями и заглядывать им в глаза - не мое/


Верим на слово) а кто тут перед чертями стелиться?) И кто извините тут черти?)



Цитата-/покупать покой тоже не моё, так воспитан/


Покупать покой что это вообще?)что-то из заводского?)



Цитата-/прости сауну тебе не видать../


А это уже из комсоргского?)
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§ Vit
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Не фига ты не коммунист. Настоящий комунист, уже давно переобулся. Открыл счёт на офшорах. И живёт красивой коммунистической жизнью) думай.
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§ ACROS
Re: Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.03.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: сложно ответит[/quotе/

Что стесняться и усложнять: КАЗАХИ воруют. Если воруют, значит воруют, как по другому сказать. Все воруют, у кого есть возможность, или может - УМЕЮТ ЖИТЬ ( так политкоректно будет, наверное). Твердохлебов - бывший руководитель аппарата акима области при С.В. Кулагине тоже за будущее здание ЦОН-а погорел на 100 лямов, некоренной вроде. В Арысе на один ярд украли; в КТЖ на полтора ярдов украли; в АКК незаконно пять ярдов на депозит положили; даже автогонщики из "АСТАНЫ КАМАЗ" украли на два ярда на Дакаре, тоже и коренные и не коренные там участвовали. Это только которые на слуху, а сколько мимо прессы и полиции прошло? Со времен Карамзина ничего не изменилось: воруют и пьют; пьют и воруют.
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§ Гога
Re: Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.03.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в Казахстане сложно назвать кого-то коренным жителем

----Ну ты и отжёг !! :lol: :lol: По твоей логике даже Адам не коренной житель .
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§ abaika95
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3299
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.03.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/По твоей логике даже Адам не коренной житель //



А как в библии написано?) Создал по образу и подобию своему из глины вроде?) Он коренной получается потомучто ни откуда не приехал и предков у него нет,коренной что ни на есть)
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§ Гога
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.03.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

-----Так сам же подтверждаешь - нет в Казахстане коренных жителей :-P
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§ abaika95
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3299
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.03.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Так сам же подтверждаешь - нет в Казахстане коренных жителей/



Ну я вроде к этому как бы и вел)
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§ Гога
Re: Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.03.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну я вроде к этому как бы и вел

---- Переходим во флуд ?!
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