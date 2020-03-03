Цитата: alex_60: сложно ответит[/quotе/



Что стесняться и усложнять: КАЗАХИ воруют. Если воруют, значит воруют, как по другому сказать. Все воруют, у кого есть возможность, или может - УМЕЮТ ЖИТЬ ( так политкоректно будет, наверное). Твердохлебов - бывший руководитель аппарата акима области при С.В. Кулагине тоже за будущее здание ЦОН-а погорел на 100 лямов, некоренной вроде. В Арысе на один ярд украли; в КТЖ на полтора ярдов украли; в АКК незаконно пять ярдов на депозит положили; даже автогонщики из "АСТАНЫ КАМАЗ" украли на два ярда на Дакаре, тоже и коренные и не коренные там участвовали. Это только которые на слуху, а сколько мимо прессы и полиции прошло? Со времен Карамзина ничего не изменилось: воруют и пьют; пьют и воруют.