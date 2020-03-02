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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18700
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на десерт, была - клубника.

Ананас вчера - съели... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18700
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, почему в Нур-Султане отменили
Торжественное собрание и концерт
в честь 8 марта?... :lol:

[Исправлено: drakon, 02.03.2020 - 21:05]
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§ ACROS
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.03.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Два ярда потратили на коронавирус: на подарки и цветы бабла не хватило.
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


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Сообщений: 825
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.03.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
почему в Нур-Султане отменили Торжественное собрание и концерт

Боюсь,что теперь и Путину придется отменять празднование 75-летия Победы...
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4589
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.03.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ананас вчера - съели...

В ГДРе чёль спелее не нашлось
Зелёные грызёте :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18700
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Зелёные грызёте


У тебя спелей, есть? Покажи... :lol: :oops:
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Скучаю. привет.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18700
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Скучаю.

Вчера надо было Прощение - просить.
Я вот у Барбары попросил прощение и

подарил цветы... :lol: :oops:
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я вчера в прощеное воскресение сходил к родителям. Мне были безумно рады. Мама как всегда пельмешки дала. А ещё мне на васап куча каких то картинок накидали. Я отправил только двум человекам.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18700
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот ваще - интересно.
Лджусь спать. Абайка ещё на форуме
Утром просыпаюсь.Абайка уже на форуме.
Когда он - работает? С психами... :lol: :oops:
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3299
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.03.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Утром просыпаюсь.Абайка уже на форуме.Когда он - работает? С психами/



Пока вы спите) много спите милейший) вон мы с Максом успеваем все дела сделать и на форум придти)
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3299
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.03.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Краткий ликбез для деревни,с психами работают психиатры,психологи работают в профилактических целях предупреждая болезнь разума) не устану повторять пока в Казахстане как на западе не будет культуры и института психологии в стране не победить коррупцию и все остальные пороки присущие нашему менталитету) все рухани жангыру этому не помощники) а вот традиция с детства посещения психолога помощник)
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5422
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вон мы с Максом успеваем все дела сделать и на форум придти)

Ну извините, шо вам из-за меня в три смены приходится работать :lol:
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