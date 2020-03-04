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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3299
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.03.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Экономист. Ключевое слово в зарождении жизни - Туран/



Дядька просто поплыл уже на идее Турана)



Цитата-/Так вот скажи - откуда он , этот профессор , взялся ? Что за каша в его голове?/


Гуглите) мне он не интересен)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5422
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Фрики везде есть,ещё есть фрики кто слушает этих фриков) но хуже этого только фрики кто пытается оспорить теории этих фриков) это уже за гранью)

А есть такие фрики, кто остальных фриков на подгруппы сортирует? :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18700
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.03.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кто остальных фриков на подгруппы сортирует?

Есть, тут один. Самый фричара... 8-) 8-) :-o
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5422
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

:lol: :lol: :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5422
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и какие улицы надо еще переименовать

Это вообще на первом месте по важности :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2305
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.03.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мне он не интересен

---- А кто интересен??
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