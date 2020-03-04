Тот самый Re: Постановление о проведении профилактических мероприятий... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 540

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:34 Цитата: усилить утренний фильтр в детских дошкольных учреждениях



Ага. А может уже пора карантин вводить? Есть группы в детсадах в которых ходят только 9-10 человек из 27, т.е. присутствуют только 30-40%. А по правилам карантин вводится уже когда отсутствуют более 20% состава на протяжении недели.



Цитата: юля елиссева:

Масок тоже..



Маски есть в Фармакоме на окраинах. По 10 шт в одни руки и по 50 тенге.



Цитата: Маркс:

Парацетамола нигде нет

А им просто парацетамол неинтересно продавать. Навару мало. Панадол гораздо интереснее.