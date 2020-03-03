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Добринцофф:
У нас в ЗТБ-Тобыле самая главная улица-это ул "Терешковой"
Не порядок, почему до сих пор не переименована? Статусу города не гоже Цитата:
Добринцофф:
Плачевная ситуация с долгим ожиданием и переполнеными автобусами,сложилась наверно из за низких тарифов,автобусникам невыгодно гонять полупустой автобус.
Ну не знаю в чём секрет, у нас полупустые трамваи или метро ездют и не жалуются. В Люксембурге
вообще весь общественный транспорт бесплатным сделали. Цитата:
Добринцофф:
Пустите вы уже наконец маршрутки пусть будет дороже
Вот тоже не пойму, чем им такие "конкуренты" помешают?
Разве что покажут, что за проезд ещё меньше платить нужно и можно?