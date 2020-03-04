Цитата: сайлау курманов:

Брать оплату за то что расторгаешь договор просто аморально, монополисту должно быть стыдно что клиент уходит от них и вместо того что бы пытаться вернуть его, он облагает дополнительно данью.

Вам, как продавцу, должно быть известно такое понятие, как оптовая торговля. То есть если вы купите сахар мешком, то это будет дешевле, чем килограммами. А теперь представьте, что съев из мешка 10 килограмм сахара, покупатель пришел возвратить остатки и требует, чтобы съеденную часть считали по оптовой цене, хотя оптовая цена распространяется только на мешок.



Так и в телекоме можно купить 365 дней тарифа по оптовой цене вместо 30 дней по розничной. Но если отказываешься, то доплачивай за съеденную часть дней по цене розничной. Это справедливо. Ну никто же не возмущается, что если из банка забираешь годовой депозит раньше времени, то теряешь проценты. За что там судиться, непонятно.