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§ NG.kz
Инвалид-колясочник добился установки пандуса вместо опасного подъемника в многоэтажке Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Подъемник самый дешевый, часто ломается, поэтому работает через день, - сообщал "НГ" Азамат Джумагулов. - Для меня он очень опасен - у меня хрустальная болезнь, кости очень хрупкие, поэтому любой удар может привести к перелому.
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§ Тот самый
Re: Инвалид-колясочник добился установки пандуса вместо опасного...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из других подъездов жалоб на них пока не поступало


Другими словами: да, про проблему знаем и везде делаем также похабно, пока по шапке не получим от акима, исправлять ничего не будем.

Высокое крыльцо у подъезда - спорное решение, ну ладно, сделали и сделали. Но почему у дверей в подъезд всегда такой высокий порог? Там не только инвалиды, все постоянно спотыкаются об эти пороги, коляску, велосипед не перебросить просто так.

Может и у нас будут делать так к 2050-му
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