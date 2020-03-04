Цитата: Из других подъездов жалоб на них пока не поступало



Другими словами: да, про проблему знаем и везде делаем также похабно, пока по шапке не получим от акима, исправлять ничего не будем.



Высокое крыльцо у подъезда - спорное решение, ну ладно, сделали и сделали. Но почему у дверей в подъезд всегда такой высокий порог? Там не только инвалиды, все постоянно спотыкаются об эти пороги, коляску, велосипед не перебросить просто так.



Может и у нас будут делать так к 2050-му

