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§ NG.kz
Прокуратура Костаная обжалует отказ суда признать незаконными действия «Казахтелекома»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«До 14 марта будем обжаловать, еще сроки есть у нас. Дальше будем выяснять, вплоть до Верховного суда», - сообщили в среду корреспонденту агентства в прокуратуре Костаная.
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§ сайлау курманов
Re: Прокуратура Костаная обжалует отказ суда признать...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3591
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.03.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брать оплату за то что расторгаешь договор просто аморально, монополисту должно быть стыдно что клиент уходит от них и вместо того что бы пытаться вернуть его, он облагает дополнительно данью. Больше похоже на месть за то что уходишь от них, они думают что клиент испугается и решит остаться...
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* Маркс
Re: Прокуратура Костаная обжалует отказ суда признать...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.03.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Брать оплату за то что расторгаешь договор просто аморально, монополисту должно быть стыдно что клиент уходит от них и вместо того что бы пытаться вернуть его, он облагает дополнительно данью.

Вам, как продавцу, должно быть известно такое понятие, как оптовая торговля. То есть если вы купите сахар мешком, то это будет дешевле, чем килограммами. А теперь представьте, что съев из мешка 10 килограмм сахара, покупатель пришел возвратить остатки и требует, чтобы съеденную часть считали по оптовой цене, хотя оптовая цена распространяется только на мешок.

Так и в телекоме можно купить 365 дней тарифа по оптовой цене вместо 30 дней по розничной. Но если отказываешься, то доплачивай за съеденную часть дней по цене розничной. Это справедливо. Ну никто же не возмущается, что если из банка забираешь годовой депозит раньше времени, то теряешь проценты. За что там судиться, непонятно.
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§ ACROS
Re: Прокуратура Костаная обжалует отказ суда признать...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.03.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
съев из мешка 10 килограмм


10 кг. тоже уже считаеться оптовой цифрой.

Цитата:
Маркс:
За что там судиться, непонятно.


Надо думать : не по просьбе трудящихся. Очевидно, пострадали личные интересы крупного начальника.
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* Маркс
Прокуратура Костаная обжалует отказ суда признать незаконными действия «Казахтелекома»
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.03.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
10 кг. тоже уже считаеться оптовой цифрой.

Цитата:
Маркс:
хотя оптовая цена распространяется только на мешок.
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