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≡ Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом стало известно вечером 3 марта, когда костанайцы уже были в курсе, что праздничные собрания и концерты к Международному женскому дню 8 марта отменены.
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§ alex_60
Re: Постановление о проведении профилактических мероприятий...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7390
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в супермаркетах каждый день "собрания",
люди покупают продукты.
пора закрывать.
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* Добринцофф
Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7121
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в супермаркетах каждый день "собрания", люди покупают продукты. пора закрывать.

Наконец то ,что то умное написал.
Конечно надо закрывать.
В это опасный период как нельзя лучше подойдет небольшой магазин у дома,больших собраний здесь нет и риск распространения инфекции минимален.
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§ maxsaf
Re: Постановление о проведении профилактических мероприятий...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5418
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, не забудь рассказать, как в этом году нормальные пацаны 8 марта отмечали :lol:
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* Маркс
Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.03.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы в аптеках провели профилактические мероприятия. Парацетамола нигде нет, а ведь именно он по рекомендации ВОЗ был и остаётся препаратом первого выбора для лечения жара и боли у взрослых и детей с 2 мес. жизни.
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* Маркс
Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.03.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в супермаркетах каждый день "собрания", люди покупают продукты. пора закрывать.

Уже сколько раз писАл, что формат супермаркетов представляет опасность в плане неограниченного доступа к продуктам, а вот еще одна опасность - скопление большого количества людей в период повышенного риска распространения заразных заболеваний.
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§ юля елиссева
Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области
юля елиссева


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Сообщений: 1521
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.03.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зашла с утра в аптеку. Самой обыкновенной оксолиновой мази в продаже нет. Масок тоже..
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§ Козлов я
Постановление о проведении профилактических мероприятий подписал главный санитарный врач Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 824
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.03.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Масок тоже..

Их все переделывают,чтобы мрачных мыслей у народа не возникало...
:lol:

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