Цитата: alex_60:

в супермаркетах каждый день "собрания", люди покупают продукты. пора закрывать.

Наконец то ,что то умное написал.

Конечно надо закрывать.

В это опасный период как нельзя лучше подойдет небольшой магазин у дома,больших собраний здесь нет и риск распространения инфекции минимален.