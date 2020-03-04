yudjin Re: Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6442

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:21 Ну и правильно. Нехай работают, а то все праздники они отдыхают, премии к каждому празднику им начисляют, отпускные непомерные, оздоровительные и тд...

А частники и так, зачастую, пашут в такие дни переноса.

Только как всегда не понятно с какого праздника это поручение начнёт действовать? Считаются ли сады и школы госслужащими? Будут ли они работать, ведь чиновникам детей куда-то надо будет девать.