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§ NG.kz
Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для госслужащих
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38188
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.03.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На казахстанских чиновников не будет распространяться норма о переносе выходного дня на понедельник, в случаях, когда праздник выпадает на воскресенье. Такое поручение дал правительству и АП Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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* alex_60
Re: Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7386
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вижу слезы на глазах.
госслужащих.
это им и на наурыз 24,25 придется вкалывать.
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§ yudjin
Re: Токаев поручил отменить перенос выходного на понедельник для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.03.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и правильно. Нехай работают, а то все праздники они отдыхают, премии к каждому празднику им начисляют, отпускные непомерные, оздоровительные и тд...
А частники и так, зачастую, пашут в такие дни переноса.
Только как всегда не понятно с какого праздника это поручение начнёт действовать? Считаются ли сады и школы госслужащими? Будут ли они работать, ведь чиновникам детей куда-то надо будет девать.
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