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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.03.20 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любим женщин мы всегда обычно,
Но весною чувства посильнее.
Толь гормоны действуют активно,
То ли в марте женщины нежнее.
И с природой вместе просыпаясь,
Воспрявая после спячки зимней,
Крепче мы любимых обнимаем.
На 8-ое это уж не лишне.
;-) :lol: 8-)

[Исправлено: pro100tak, 04.03.2020 - 02:00]

[Исправлено: pro100tak, 04.03.2020 - 04:54]
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.03.20 - 03:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весна - в стихах красиво сказано и про обновление природы и про её пробуждение.
Весной много материала всегда было в СМИ о предстоящих концертах, праздничных мероприятиях и тп.
А что же у нас в СМИ сегодня? Полез почитать, даже pro100 на новости глянуть. .
Да там же мрак. До такой степени каким-то образом какие-то последние события кого-то так напрягли что ли? Я и раньше-то говорил, что наши новости, большей частью, про обсудили-осудили, избили-убили, поймали-посадили... А сейчас прямо зашкалило:
В КТЖ украли 1,3 млрд;
в филармонии 1,7 млрд;
при утилизации боеприпасов 1,7 млрд;
подземный трубопровод для перекачки бензина в Киргизию вдруг нашли (здесь интересно, никто не видел как его рыли? как он через границу проложен-то вообще?);
LRT с кучей угроханных туда денег (только бюджетных 150 млрд) оказывается надо забросить - стране так будет дешевле, чем достроить;
каких-то акимов и замов то ловят, то отпускают;
одного главу АКК арестовали, второй - непонятно где, министр МСХ ни сном, ни духом (вассал моего вассала - не мой вассал);
арестован экс-директор "Астаны", еще один в розыске
и тд и тп.
Мрак, короче. У нас вообще есть что-нибудь такое, где все нормально? Чтобы там не своровали, сделали, но плохо, не опоздали, надо было вчера еще делать и тд.
Радует хоть, что Джакишев на УДО выйти должен.
Ну и непонятно. Разгоняющих в несколько раз больше митингующих. Мы вроде по всем новейшим статданным на 6 месте в мире по количеству погонщиков на 1000 населения, а чо-то как будто мы впереди всех. Вот увидели же мы когда их было несколько против несколько - без погон же даже остались. А когда так, много - так спокойнее вроде. Кому только что ли. Ну и рвения у них прибавилось. Политзанятия, видимо, провели.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5416
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.03.20 - 05:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
1,3 млрд

Цитата:
pro100tak:
1,7 млрд

Цитата:
pro100tak:
150 млрд

К 8 марта готовятся видимо, расходы - сами понимаете. Не то что мы, как сказал Витал - экономисты, два праздника в один обьединяем, стараемся жить по средствам :lol:
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