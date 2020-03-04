pro100tak Флуд и оффтопик (часть 4) #8897





(Полноправные пользователи) Сообщений: 510

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:19 Весна - в стихах красиво сказано и про обновление природы и про её пробуждение.

Весной много материала всегда было в СМИ о предстоящих концертах, праздничных мероприятиях и тп.

А что же у нас в СМИ сегодня? Полез почитать, даже pro100 на новости глянуть. .

Да там же мрак. До такой степени каким-то образом какие-то последние события кого-то так напрягли что ли? Я и раньше-то говорил, что наши новости, большей частью, про обсудили-осудили, избили-убили, поймали-посадили... А сейчас прямо зашкалило:

В КТЖ украли 1,3 млрд;

в филармонии 1,7 млрд;

при утилизации боеприпасов 1,7 млрд;

подземный трубопровод для перекачки бензина в Киргизию вдруг нашли (здесь интересно, никто не видел как его рыли? как он через границу проложен-то вообще?);

LRT с кучей угроханных туда денег (только бюджетных 150 млрд) оказывается надо забросить - стране так будет дешевле, чем достроить;

каких-то акимов и замов то ловят, то отпускают;

одного главу АКК арестовали, второй - непонятно где, министр МСХ ни сном, ни духом (вассал моего вассала - не мой вассал);

арестован экс-директор "Астаны", еще один в розыске

и тд и тп.

Мрак, короче. У нас вообще есть что-нибудь такое, где все нормально? Чтобы там не своровали, сделали, но плохо, не опоздали, надо было вчера еще делать и тд.

Радует хоть, что Джакишев на УДО выйти должен.

Ну и непонятно. Разгоняющих в несколько раз больше митингующих. Мы вроде по всем новейшим статданным на 6 месте в мире по количеству погонщиков на 1000 населения, а чо-то как будто мы впереди всех. Вот увидели же мы когда их было несколько против несколько - без погон же даже остались. А когда так, много - так спокойнее вроде. Кому только что ли. Ну и рвения у них прибавилось. Политзанятия, видимо, провели.