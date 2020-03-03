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§ NG.kz
О бедных тобыльцах замолвите слово!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" массово пишут о проблемах, связанных с автобусным маршрутом, связывающим Костанай и город Тобыл. Затрудняемся назвать всех, кто прислал в редакцию слова возмущения и подтверждающие эти слова кадры.
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§ Vit
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обажаю полные автобусы. Романтика. Всегда ими пользуюсь, хотя могу использовать такси, или личный транспорт. Было как то иду с организации вечером, руководство останавливается, виталя садитесь домой докинем. Я нет. Я хочу пешком ближе к народу) как то так с одной женщиной познакомился, замечательная. Ох, два дня мы были на небесах)
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§ Добринцофф
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7117
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.03.20 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда я сажусь в автобус, еду до казактелекома целый час!

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37860

Жесть,на авто от старого военкомата до центра города минут 10.

Цитата:
Сегодня я стояла в самом начале автобуса, возле водителя и видела все. Видела^ как тяжело ехать водителю по ужаснейшим отрезкам пути - улицам 25 лет целины

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37860

Каждый день проезжаю по 25 лет целины-это капец конечно,улица не чищенная от этого проезжая часть сузилась,водители едут осторожно с трудом разъезжаясь друг с другом, по глыбам тающего льда.
У нас в ЗТБ-Тобыле самая главная улица-это ул "Терешковой" её за зиму раз 500 почистили.
Плачевная ситуация с долгим ожиданием и переполнеными автобусами,сложилась наверно из за низких тарифов,автобусникам невыгодно гонять полупустой автобус.
Пустите вы уже наконец маршрутки пусть будет дороже ,но зато быстро и всегда,сколько можно с этими неуклюжими автобусниками торговаться.
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* elektron
О бедных тобыльцах замолвите слово!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.03.20 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У нас в ЗТБ-Тобыле самая главная улица-это ул "Терешковой"

Не порядок, почему до сих пор не переименована? :lol: Статусу города не гоже ;-) Цитата:
Добринцофф:
Плачевная ситуация с долгим ожиданием и переполнеными автобусами,сложилась наверно из за низких тарифов,автобусникам невыгодно гонять полупустой автобус.

Ну не знаю в чём секрет, у нас полупустые трамваи или метро ездют и не жалуются. В Люксембурге
вообще весь общественный транспорт бесплатным сделали. 8-) Цитата:
Добринцофф:
Пустите вы уже наконец маршрутки пусть будет дороже

Вот тоже не пойму, чем им такие "конкуренты" помешают?
Разве что покажут, что за проезд ещё меньше платить нужно и можно?
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