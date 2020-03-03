Цитата: Добринцофф:

У нас в ЗТБ-Тобыле самая главная улица-это ул "Терешковой"

Не порядок, почему до сих пор не переименована? Статусу города не гоже Цитата: Добринцофф:

Плачевная ситуация с долгим ожиданием и переполнеными автобусами,сложилась наверно из за низких тарифов,автобусникам невыгодно гонять полупустой автобус.

Ну не знаю в чём секрет, у нас полупустые трамваи или метро ездют и не жалуются. В Люксембурге

вообще весь общественный транспорт бесплатным сделали. Цитата: Добринцофф:

Пустите вы уже наконец маршрутки пусть будет дороже

Вот тоже не пойму, чем им такие "конкуренты" помешают?

Разве что покажут, что за проезд ещё меньше платить нужно и можно?