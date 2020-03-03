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§ NG.kz
Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование костанайца задержала полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
35-летний житель Костаная подозревается в продаже часов со встроенной скрытой камерой. Об этом сообщил на брифинге начальник отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции Сабит ИБРАЕМОВ.
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§ drakon
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18696
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то - Шпиономания... 8-) :-o
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§ лимон
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.03.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
любитель острых ощущений, первый раз повезло что не приняли на почте при получении, второй раз не повезло при продаже
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§ Vit
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольные часы. Сколько стоят? Камера со звуком или без.
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§ лимон
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.03.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Камера со звуком или без.

с̶ ̶с̶о̶к̶а̶м̶е̶р̶н̶и̶к̶а̶м̶и нафиг такие часики
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§ Vit
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 лямов, не слабо. В принципе, ведь телефон тоже шпионская штучка Типа звонишь и при этом незаметно снимаешь на камеру.)
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§ Козлов я
Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование костанайца задержала полиция
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.03.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
ведь телефон тоже шпионская штучка
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§ Добринцофф
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7117
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.03.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот дурдом,чего боимся и от кого прячемся?
В Тае всё это спокойно продаётся в магазине.
Да,что в Тае,даже в коммунистическом Китае в котором блокируют ютуб,без проблем можно купить зажигалку,брелок от авто,очки или часы с встроенной камерой.
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§ drakon
Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование костанайца задержала полиция
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18696
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В Тае всё это спокойно продаётся в магазине.

У нас в любой рускоязычной газете,
сотни объявлений. Мне это не надо... :lol: :oops:
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§ Vit
Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование костанайца задержала полиция
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Необманывай. Мы в курсе что ты жёсткий ревнивец. Думаю что шпионские гаджеты по всему дому расставлены. И на часах и на кольце и даже в кастрюле) 8-)
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§ alex_60
Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование костанайца задержала полиция
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7381
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас в любой рускоязычной газете, сотни объявлений.


Сотни Русскоязычных газет, сотни объявлений в каждой о продаже часов со скрытой камерой. Да почти все объявления про часы со скрытой камерой.
Тысячи немцев покупают часы со скрытой камерой.
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§ drakon
Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование костанайца задержала полиция
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18696
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тысячи немцев покупают часы со скрытой камерой.

Вот мои часы. С камерой.Проверил.

Нашёл таки камнру. Барбара подарила,
а я и не знал...
:lol: :-o
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§ alex_60
Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование костанайца задержала полиция
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7381
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Барбара подарила, а я и не знал...


что теперь с ней сделаешь... ужасс..
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* elektron
Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование костанайца задержала полиция
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.03.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже в Зимбабве можно свободно купить. ;-)
Что опять не так в КЗ? :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 03.03.2020 - 17:30]
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