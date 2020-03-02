Цитата: Kairat stayer:

На днях Д.Трамп предложил воевать с ИГ России и Ирану, а США - контролировать нефть. Ранее в декабре 2019 года заявлял, что нефть в Сирии наша и будем с ним делать что захотим. Ай да, молодца Трамп!



Действительно США в настоящее время контролирует нефтяные месторождения, которые в основном расположены на севере Сирии, никто их у них не отберёт. Обстановка там сложная сложилась, РФ ранее неоднократно объявляли, что победили террористов и уходим, возможно надо было своевременно покинуть страну. Противоборствующих сторон много, всякие террористические, религиозные, национальные объединения, Игил, ваххабиты, алавиты, сунниты, шииты, одних курдов порядка 40 миллионов и.т.д. при этом у каждого свои интересы.



Кроме того ранее, точнее в начале текущего года совместно с отдельными диванными экспертами отмечал, что население увеличивается и ситуация со временем будет только ухудшаться, цитирую: Также в отдельных неблагополучных странах за последние 100 лет население увеличилось от 4 до 10 раз. Иран с 20 миллионов до 80 миллионов, Ирак от 10 до 40, Египет от 10 до 100 миллионов. Уже плодородных земель не хватает, плотность населения в долине Нила достигла до 2000 человек на квадратный километр.



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