Цитата-/По конфликту в Сирии, на днях ящик целыми сутками уши прожужжал, мол два корабля РФ оснащённые колибрами пересекли Босфор/
Военная полиция РФ вошла в зону Идлиба,там где турецкое командование бригады бомбочкой накрыло (нечайно) и теперь по сути ШАХ уже дан в этой игре,Туркам нужно выкручиваться из этой ситуации) так как у военной полиции РФ статус миротворцев и трогать их нельзя хоть самим хоть через своих бородатых бармалеев то теперь интересно что будет дальше) очень напоминает ситуацию почти 100 летней давности во время гражданской войны в Испании где на стороне официальной легитимной власти офицеров- Франкистов выступали Гитлер и Муссолини а со стороны повстанцев социалистов и анархистов- СССР и сборная солянка из европейских левых)
Только тут с одной стороны диктатор сын диктатора при котором Сирия была одной из самых посещаемых стран туристами на ближнем востоке) и его союзники диктаторские РФ и Иран а с другой стороны бородатые Бармалей какбы оппозиционеры и радикальные исламисты поддерживаемые диктаторской Турцией) каша)
ты хоть бы о стране, о казахстанцах,их семьях подумал. прежде чем такое говорить в СМИ. это же явное вмешательство в выборы президента США в этом году. восхваление одного из кандидатов на фоне других. и что после этого ждать- санкций,списков,сворачивание сотрудничества. надежда только на то что демократы не заметят этой публикации. хотя это почти невозможно. забьют в гугле-" молодца Трамп" , и вон он Казахстан,Кайрат, публикация в областном СМИ. с вмешательством в выборы.
Там сарказм и ирония присутствуют, начинается ай да, письмо к своему другу поэту Петру Вяземскому А.С.пушкин писал в своё время, используя данную фразу. Был-бы жив А.С.Пушкин возможно он тоже так выразился-бы, что Д.Трамп молодца!
Kairat stayer: На днях Д.Трамп предложил воевать с ИГ России и Ирану, а США - контролировать нефть. Ранее в декабре 2019 года заявлял, что нефть в Сирии наша и будем с ним делать что захотим. Ай да, молодца Трамп!
Действительно США в настоящее время контролирует нефтяные месторождения, которые в основном расположены на севере Сирии, никто их у них не отберёт. Обстановка там сложная сложилась, РФ ранее неоднократно объявляли, что победили террористов и уходим, возможно надо было своевременно покинуть страну. Противоборствующих сторон много, всякие террористические, религиозные, национальные объединения, Игил, ваххабиты, алавиты, сунниты, шииты, одних курдов порядка 40 миллионов и.т.д. при этом у каждого свои интересы.
Кроме того ранее, точнее в начале текущего года совместно с отдельными диванными экспертами отмечал, что население увеличивается и ситуация со временем будет только ухудшаться, цитирую: Также в отдельных неблагополучных странах за последние 100 лет население увеличилось от 4 до 10 раз. Иран с 20 миллионов до 80 миллионов, Ирак от 10 до 40, Египет от 10 до 100 миллионов. Уже плодородных земель не хватает, плотность населения в долине Нила достигла до 2000 человек на квадратный километр.
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