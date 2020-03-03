Цитата: КГСПС:

А вот всякого рода налоговые амнистии и списания кредитов не являются ли разжиганием социальной розни между неплательщиками и законопослушными гражданами?

Априори нет. Законопослушный гражданин не нарушает законов, а значит не станет каким либо образом противозаконно воздействовать на противоположную социальную группу. А если нет действий подпадающих под определение розни, то соответственно нет и розни. Думать-то плохо о ком угодно у нас не запрещено.