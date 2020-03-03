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≡ Декриминализация клеветы в Казахстане: минимальный штраф составит 424 тысячи тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Декриминализация клеветы в Казахстане: минимальный штраф составит 424 тысячи тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане разработали проекты поправок в законодательство по декриминализации клеветы. Документы вынесли на публичное обсуждение на портале "Открытые НПА". В поправках предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 130 "Клевета".
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§ сайлау курманов
Re: Декриминализация клеветы в Казахстане: минимальный штраф...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.03.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо, накопил четыреста тысяч и крой матом кого захотел, или всё таки отсидеть пару лет?
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§ drakon
Re: Декриминализация клеветы в Казахстане: минимальный штраф...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18696
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
или всё таки отсидеть пару лет?

Конечно,отсидеть. А деньги на
депозит положить... :lol: :oops:
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§ КГСПС
Re: Декриминализация клеветы в Казахстане: минимальный штраф...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.03.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот всякого рода налоговые амнистии и списания кредитов не являются ли разжиганием социальной розни между неплательщиками и законопослушными гражданами?
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§ Butch
Декриминализация клеветы в Казахстане: минимальный штраф составит 424 тысячи тенге
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.03.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
А вот всякого рода налоговые амнистии и списания кредитов не являются ли разжиганием социальной розни между неплательщиками и законопослушными гражданами?

Априори нет. Законопослушный гражданин не нарушает законов, а значит не станет каким либо образом противозаконно воздействовать на противоположную социальную группу. А если нет действий подпадающих под определение розни, то соответственно нет и розни. Думать-то плохо о ком угодно у нас не запрещено.
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§ КГСПС
Декриминализация клеветы в Казахстане: минимальный штраф составит 424 тысячи тенге
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.03.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Я не про саму рознь, а про то, что власти своими амнистиями и списаниями разжигают её.
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§ elektron
Декриминализация клеветы в Казахстане: минимальный штраф составит 424 тысячи тенге
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.03.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Думать-то плохо о ком угодно у нас не запрещено.

Это пока, с пустым листом бумаги, уже опасно. А не дай бог что ещё при этом не то подумать.
Вообще горючая смесь получится ;-)
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