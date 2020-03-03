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§ NG.kz
Джакишев выходит на свободу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 марта 2020 года в Семее состоялось заседание суда первой инстанции по вопросу условно-досрочного освобождения бывшего руководителя Национальной компании "КазАтомПром" Мухтара Джакишева. Прокурор просил отказать в ходатайстве об УДО, но суд принял решение удовлетворить просьбу.
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§ Козлов я
Re: Джакишев выходит на свободу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.03.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ноябре 2018 года суд №2 города Семей отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Джакишева "ввиду невозмещенного ущерба" — 99,6 миллиарда тенге.

А теперь что, возместил 100 лярдов? :-o
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§ сайлау курманов
Re: Джакишев выходит на свободу
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.03.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все что пишут- труха, он был гарантом и посредником во время переговоров властей с беглым банкиром. Когда последний сжёг мосты и свалил в Европу, этого сделали козлом отпущения. Хорошо хоть не убили, хотя лучшие годы ушли и не вернуть
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§ ACROS
Re: Джакишев выходит на свободу
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.03.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько за него отвалили ? Не бесплатно же он выйдет?
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§ abaika95
Re: Джакишев выходит на свободу
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3291
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.03.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Все что пишут- труха, он был гарантом и посредником во время переговоров властей с беглым банкиром. Когда последний сжёг мосты и свалил в Европу, этого сделали козлом отпущения/


Инсайды прямиком из Акорды подъехали)
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§ alex_60
Джакишев выходит на свободу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7381
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Мухтар Джакишев возглавил «Казатомпром» в 1998 году.
назначил его давний друг Мухтар А., в то время министр топлива и энергетики.
В 1970-х они вместе учились в МИФИ.
Еще один его приятель, с которым он вырос в одном подъезде, -
Рахат Алиев. что с ним стало -известно.
Мухтар А. В началедвухтысячных провел в тюрьме 14 месяцев.
Это Джакишев вытащил его оттуда. под личные гарантии.
Теперь его друг А. признает: Джакишева посадили из-за него.
доложили что отпущенный на свободу Мухтар А., не выполняет обещания не лезть в политику.///
вот такая судьба и жизнь у трех друзей получилась.

[Исправлено: alex_60, 03.03.2020 - 14:45]
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§ КГСПС
Re: Джакишев выходит на свободу
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.03.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
56 лет и в 70-х в МИФИ, не получается, если конечно,не вундеркинд.
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§ elektron
Джакишев выходит на свободу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4494
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.03.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
56 лет и в 70-х в МИФИ, не получается, если конечно,не вундеркинд.

А что Вас смущает, там каждый второй вундеркинд. :lol:
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§ Гога
Re: Джакишев выходит на свободу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2299
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.03.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

-----В 1983 году перевёлся на специальный факультет физики Московского инженерно-физического института, который окончил в 1986 году.род. 28 июня 1963, Алма-Ата
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§ КГСПС
Джакишев выходит на свободу
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.03.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Вот я и говорю, не в 70-х, а в 80-х. Сам с 63-го.
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