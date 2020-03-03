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≡ Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпорация под его руководством положила на депозит в банке второго уровня 5,3 млрд тенге. По версии следствия, Сарыбаев получил за размещение депозита взятку.
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* abaika95
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3291
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.03.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вот он источник всего плохого, я про абайка/



Да короновирус я придумал)


Цитата-/стелиться перед чертями и заглядывать им в глаза - не мое/


Верим на слово) а кто тут перед чертями стелиться?) И кто извините тут черти?)



Цитата-/покупать покой тоже не моё, так воспитан/


Покупать покой что это вообще?)что-то из заводского?)



Цитата-/прости сауну тебе не видать../


А это уже из комсоргского?)
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