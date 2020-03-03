abaika95 Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3291

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:20 Цитата-/Вот он источник всего плохого, я про абайка/







Да короновирус я придумал)





Цитата-/стелиться перед чертями и заглядывать им в глаза - не мое/





Верим на слово) а кто тут перед чертями стелиться?) И кто извините тут черти?)







Цитата-/покупать покой тоже не моё, так воспитан/





Покупать покой что это вообще?)что-то из заводского?)







Цитата-/прости сауну тебе не видать../





А это уже из комсоргского?)