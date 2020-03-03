alex_60 Джакишев выходит на свободу #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7381

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:39 //Мухтар Джакишев возглавил «Казатомпром» в 1998 году.

назначил его давний друг Мухтар А., в то время министр топлива и энергетики.

В 1970-х они вместе учились в МИФИ.

Еще один его приятель, с которым он вырос в одном подъезде, -

Рахат Алиев. что с ним стало -известно.

Мухтар А. В началедвухтысячных провел в тюрьме 14 месяцев.

Это Джакишев вытащил его оттуда. под личные гарантии.

Теперь его друг А. признает: Джакишева посадили из-за него.

доложили что отпущенный на свободу Мухтар А., не выполняет обещания не лезть в политику.///

вот такая судьба и жизнь у трех друзей получилась.



[Исправлено: alex_60, 03.03.2020 - 14:45]