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§ NG.kz
О бедных тобыльцах замолвите слово!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" массово пишут о проблемах, связанных с автобусным маршрутом, связывающим Костанай и город Тобыл. Затрудняемся назвать всех, кто прислал в редакцию слова возмущения и подтверждающие эти слова кадры.
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§ Vit
Re: О бедных тобыльцах замолвите слово!
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9046
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обажаю полные автобусы. Романтика. Всегда ими пользуюсь, хотя могу использовать такси, или личный транспорт. Было как то иду с организации вечером, руководство останавливается, виталя садитесь домой докинем. Я нет. Я хочу пешком ближе к народу) как то так с одной женщиной познакомился, замечательная. Ох, два дня мы были на небесах)
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