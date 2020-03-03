Vit Re: О бедных тобыльцах замолвите слово! #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9046

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:14 Обажаю полные автобусы. Романтика. Всегда ими пользуюсь, хотя могу использовать такси, или личный транспорт. Было как то иду с организации вечером, руководство останавливается, виталя садитесь домой докинем. Я нет. Я хочу пешком ближе к народу) как то так с одной женщиной познакомился, замечательная. Ох, два дня мы были на небесах)