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≡ Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпорация под его руководством положила на депозит в банке второго уровня 5,3 млрд тенге. По версии следствия, Сарыбаев получил за размещение депозита взятку.
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§ alex_60
Re: Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7381
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воруют...
Коренные..
Миллиарды, миллионы.
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* abaika95
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3291
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.03.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Воруют...Коренные./



Коренные это что? - зубы,деревья,жители?)
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§ alex_60
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7381
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Коренные это что? - зубы,деревья,жители?)


Сразу сложно ответить.
Что и как.
Посоветоваться.
Скорее всего деревья.
Но это не окончательно.
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§ drakon
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18696
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Скорее всего деревья.

Дв, дубы... :lol: :oops:
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§ pandit
Re: Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 03.03.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй год хожу с бизнес планом на развитие молочной фермы, прошу 30 млн. Это полный комплект новой техники для сенокоса (трактор, прицеп, кун, косилка, грабли, пресс-подборщик) около 20 млн. 5 млн это здание новой фермы 200 кв.м. с ж/б перекрытиями, еще 5 млн это оборудование для переработки молока включая современную сыроварню и покупка нескольких продуктивных коров. На полной мощности ферма выдаст 20 тонн козьего и 35 тонн коровьего молока в год. Важные дяди и тети с модельными стрижками в красивых кабинетах, важно мне рассказывают о том, какие программы принимаются для развития АПК. А суть то этих программ - вот она, банальщина и уголовщина, голубой воришка, жаба ненасытная. Кто подписывал платежку в АКК на эти 5.3 млрд? Почему не проверяли целевое, почему не отчитывалась АКК, где аудит, где всё вообще? Это что за супер система такая???
Расскажу чего лишил этот человек нашу страну. На примере моих испрашиваемых 30 млн. 177 ферм по стране можно было открыть, и они бы уже работали. Это примерно 700 человек трудоустроенных сельских жителей, по 4 человека на ферму. Это неполученный заводом заказ на изготовление 177 тракторов. Это необработанные 3.5 тыс гектаров земли, по 20 г на ферму. Это неполученные в бюджет налоги и отчисления. То самое молоко, которое не попало на простаивающие заводы из за нехватки сырья, и отсутствие на полках магазинов нормальной непальмовой продукции. Это сельчане, едущие на автобусах в город, чтобы найти там хоть какую то работу. В целом по стране это огромная фирма, спокойно смотрящих в завтрашний день людей, которым до лампы эти все науськивания и забастовки.
Гори в аду, моральный урод!
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§ Vit
Re: Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9046
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:

Друг тоже маелся, бегал с этими вашими бизнес-планами. В тот же знаменитый Даму. Везде отказ. Потом дал 150 000 менеджеру тот отредактировал как надо и опля. Сразу через полгода решил ещё взять не успев отдать старый. Опля, 150 штук решают все проблемы. Щас два кредита на 30 лямов.
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§ pandit
Re: Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 03.03.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit, не хочу. Ну противно это всё мне, я не чистоплюй поверьте. Но какого рожна я должен это делать, искать кого то, заискивать? Может мои иллюзии втом, что я еще надеюсь, что система заработает нормально. Но теперь уже наверное они разрушены окончательно. Не будет этого прощелыги, так на его место уже сотня стоит в очереди...
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* abaika95
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3291
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.03.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Скорее всего деревья.Но это не окончательно/



Ну вот тоже думаю что деревья)


Потому-что зубы и жители глупо как-то )
Так-то в Казахстане сложно назвать кого-то коренным жителем,все откуда-то приехали,когото сослали,кого то прислали ну а кто то в древние времени перекочевал сюда) страна ветров и путей)
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§ Vit
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9046
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Перешагни. Дай. Ради детей, ну раз так у нас сложно все. Вон есть же откаты и не стыдятся же акимат, хотя все знают. Дети Акимов даже гордятся своими отцами, называя их паханами города. Если б я жил по правилам то давно бы остался без работы, приходится давать)
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§ Козлов я
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 822
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.03.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
приходится давать
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§ Butch
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.03.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
А суть то этих программ - вот она, банальщина и уголовщина, голубой воришка, жаба ненасытная

Ну так значит удалась программа. Она ж для этого и разработана была. Знаете, песня есть такая, строчка из неё "...нафих власть, когда нечего украсть?" ;-)
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§ сайлау курманов
Re: Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.03.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновники убивают бизнес, страну, помню как они раком ползали по тротуару и отмеряли рулеткой стометровку, устроили судилище- прихожу, а там восемь чиновников против меня, эти участковые как циркачи с обезьяной- лживый подросток, липовые протоколы , кстати на моё заявление до сих пор нет привета, обещали смс-ку прислать кому попадет дело
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§ Vit
Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана Сарыбаева арестовали
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9046
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Да подгони ты этому участковому ящик пиваса. Сауну организуй с девушками. Все проблемы будут решены в миг. И местных конкурентов за одно сламаешь. Станешь олигархом в своём районе. Будут приходить и уважительно саламкатся.)
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§ сайлау курманов
Re: Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.03.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он источник всего плохого, я про абайка, я не смогу так, я бывший коммунист , комсоргом был на заводе, стелиться перед чертями и заглядывать им в глаза - не мое, покупать покой тоже не моё, так воспитан, прости сауну тебе не видать...
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