pandit Re: Бывшего главу Аграрной кредитной корпорации Нармухана... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 374

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:09 Второй год хожу с бизнес планом на развитие молочной фермы, прошу 30 млн. Это полный комплект новой техники для сенокоса (трактор, прицеп, кун, косилка, грабли, пресс-подборщик) около 20 млн. 5 млн это здание новой фермы 200 кв.м. с ж/б перекрытиями, еще 5 млн это оборудование для переработки молока включая современную сыроварню и покупка нескольких продуктивных коров. На полной мощности ферма выдаст 20 тонн козьего и 35 тонн коровьего молока в год. Важные дяди и тети с модельными стрижками в красивых кабинетах, важно мне рассказывают о том, какие программы принимаются для развития АПК. А суть то этих программ - вот она, банальщина и уголовщина, голубой воришка, жаба ненасытная. Кто подписывал платежку в АКК на эти 5.3 млрд? Почему не проверяли целевое, почему не отчитывалась АКК, где аудит, где всё вообще? Это что за супер система такая???

Расскажу чего лишил этот человек нашу страну. На примере моих испрашиваемых 30 млн. 177 ферм по стране можно было открыть, и они бы уже работали. Это примерно 700 человек трудоустроенных сельских жителей, по 4 человека на ферму. Это неполученный заводом заказ на изготовление 177 тракторов. Это необработанные 3.5 тыс гектаров земли, по 20 г на ферму. Это неполученные в бюджет налоги и отчисления. То самое молоко, которое не попало на простаивающие заводы из за нехватки сырья, и отсутствие на полках магазинов нормальной непальмовой продукции. Это сельчане, едущие на автобусах в город, чтобы найти там хоть какую то работу. В целом по стране это огромная фирма, спокойно смотрящих в завтрашний день людей, которым до лампы эти все науськивания и забастовки.

Гори в аду, моральный урод!