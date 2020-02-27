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(Полноправные пользователи) Сообщений: 9038

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:08 Цитата: dvb: Живя в москве взял бы да показал концерт. У нас на каждом столбе афиши висели, Кайрат Нуртас. А У вас там реально интереснно. Я не живя там смог побывать и на макс-2019. И на чемпионате мира. Что в Питере, что в Москве. Вы с серым волком живя там практически не че нам не разсказываите.