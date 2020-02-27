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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Почему я, кликнув на ленте


Кликайте не на надпись "Флуд и офф",
А на сам текст поста.
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§ таноми52
Ваши вопросы редакции и сообществу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.02.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кликайте не на надпись "Флуд и офф",



Коп рахмет, Алекс! :-)
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§ dvb
Ваши вопросы редакции и сообществу
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 29.02.20 - 04:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видел на вашем сайте рекламу концерта В.Дидюли, гитариста и композитора огромного таланта. Я его, можно сказать, фанат и в Москве всегда стараюсь не пропускать его концерты. Поверьте, огромный талант и его выступления - зрелище великолепное. Неужели ваши сотрудники не посетили его выступление и не написали рецензию? Поверьте, вы многое потеряли, если это так.
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§ Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 496
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 29.02.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Неужели ваши сотрудники не посетили его выступление и не написали рецензию?

К сожалению, не получилось посетить этот концерт.
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.03.20 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Живя в москве взял бы да показал концерт. У нас на каждом столбе афиши висели, Кайрат Нуртас. А У вас там реально интереснно. Я не живя там смог побывать и на макс-2019. И на чемпионате мира. Что в Питере, что в Москве. Вы с серым волком живя там практически не че нам не разсказываите. :-(
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§ Гога
Ваши вопросы редакции и сообществу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2298
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.03.20 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас открыл сайт НГ , не авторизовываясь . А там выскочило , что я вошел как абайка95. Что это было.
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§ abaika95
Ваши вопросы редакции и сообществу
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3288
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.03.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Та же самая проблема)
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Дос - атака. Пришлось погуглить и узнать что это такое. Раньше и слов таких не знал)
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* Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 186
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 03.03.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день.
С сегодняшнего утра у нас наблюдаются проблемы с доступом к сайту, авторизацией, публикацией новостей.
О проблеме знаем, пытаемся решить.
Просим отнестись с пониманием и терпением. И не писать комментарии от чужого имени)
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* drakon
Ваши вопросы редакции и сообществу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18691
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А там выскочило , что я вошел как абайка95. Что это было.

Шпионскую камеру наверное купид?... :lol: ;-)
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Страница 288 из 288«1...286287288
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