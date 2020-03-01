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§ NG.kz
Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае. Фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38185
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока в некоторых городах страны проходили задержания и оцепления площадей, в Костанае в последний день масленичной недели, в прощенное воскресенье, прошли санкционированные народные гуляния в сити-центре.
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§ yudjin
Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае. Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6440
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.03.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сколько тебе заплатила нг? Главред сказала что будут теперь платить за любой фоторепортаж.

блииин... когда сказала, кому сказала, где сказала?
не знал, пойду потребую... ГЛАВРЕД ВЫХОДИ!
;-)
пыс.пыс... за народные новости же не платят :-x
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§ Змея Подколодная
Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае. Фоторепортаж
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.03.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шашлык был не очень,

На Наурыз мейрамы будет отменный. Приходите.

Молодцы, отгуляли по полной! Праздник удался! Спасибо большое за репортаж!
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§ Змея Подколодная
Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае. Фоторепортаж
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.03.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не знал, пойду потребую... ГЛАВРЕД ВЫХОДИ

Точно! Пора уже Юджина на довольствие ставить!))))
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§ Vit
Re: Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае....
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Там оказывается нужно было анкету заполнять. Короче кидалово. Я то думал немного заработать. Накидать кучу всяких репортажей.
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§ Гриня
Re: Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае....
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 03.03.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сколько тебе заплатила нг? Главред сказала что будут теперь платить за любой фоторепортаж.

Слава богу что не платят.Кончилась волна "Видео ДТП" с изображением "бой в Крыму". Хотя Юджин отменный фотограф,всегда интересно смотреть его фото.
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