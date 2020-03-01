Цитата: Vit:

Сколько тебе заплатила нг? Главред сказала что будут теперь платить за любой фоторепортаж.

блииин... когда сказала, кому сказала, где сказала?

не знал, пойду потребую... ГЛАВРЕД ВЫХОДИ!



пыс.пыс... за народные новости же не платят