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§ NG.kz
Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование костанайца задержала полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38185
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
35-летний житель Костаная подозревается в продаже часов со встроенной скрытой камерой. Об этом сообщил на брифинге начальник отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции Сабит ИБРАЕМОВ.
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* drakon
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18691
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.03.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то - Шпиономания... 8-) :-o
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§ лимон
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.03.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
любитель острых ощущений, первый раз повезло что не приняли на почте при получении, второй раз не повезло при продаже
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§ Vit
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольные часы. Сколько стоят? Камера со звуком или без.
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§ лимон
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.03.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Камера со звуком или без.

с̶ ̶с̶о̶к̶а̶м̶е̶р̶н̶и̶к̶а̶м̶и нафиг такие часики
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§ Vit
Re: Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 лямов, не слабо. В принципе, ведь телефон тоже шпионская штучка Типа звонишь и при этом незаметно снимаешь на камеру.)
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§ Козлов я
Часы с сюрпризом - продававшего шпионское оборудование костанайца задержала полиция
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 818
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.03.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
ведь телефон тоже шпионская штучка
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