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≡ Праздничные мероприятия к 8 марта отменяются в связи с профилактикой коронавируса в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Праздничные мероприятия к 8 марта отменяются в связи с профилактикой коронавируса в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38185
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вслед за решением президента РК отказаться от торжественных празднований в столице, обойтись без массовых мероприятий собираются и в Костанайской области.
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§ Vit
Праздничные мероприятия к 8 марта отменяются в связи с профилактикой коронавируса в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Дай бог конечно. Лучше пусть этот вирус нас стороной обойдёт. Мы ведь слабенькие ещё что б бороться с эпидемиями.
Подожду 14 дней. После китайской утки. Хотя Термическую обработку сделал, плюс лук с лимоном должен уничтожить любой чужеродный микроб в организме.
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§ Butch
Праздничные мероприятия к 8 марта отменяются в связи с профилактикой коронавируса в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.03.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
плюс лук с лимоном должен уничтожить любой чужеродный микроб в организме

Смешная шутка. :lol: китайцам мысль продайте :lol:
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§ yudjin
Праздничные мероприятия к 8 марта отменяются в связи с профилактикой коронавируса в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6440
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.03.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: Я вот думаю, почему в стране не зарегистрирован ещё не один случий. Наверно потому что

Скорее всего просто у нас распознать не научились... просто кричать кыш кыш ..за 2 миллиарда помогает, однако... ;-)
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§ Vit
Праздничные мероприятия к 8 марта отменяются в связи с профилактикой коронавируса в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.03.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Один доктор - вирусолог, сказал что самое лучшее лекарство от инфекции это иммунитет организма. Нужно в маленьких дозах принять короновирус в организм что б он начал с ним бороться. Летучих мышей в магазине не нашёл. Вот утка есть китайская. Будем бороться. Потом можно смело в хоргос ехать))) 8-)
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§ Козлов я
Праздничные мероприятия к 8 марта отменяются в связи с профилактикой коронавируса в Костанайской области
Козлов я


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Сообщений: 818
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.03.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Один доктор - вирусолог, сказал
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