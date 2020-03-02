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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3288
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.03.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/По конфликту в Сирии, на днях ящик целыми сутками уши прожужжал, мол два корабля РФ оснащённые колибрами пересекли Босфор/


Военная полиция РФ вошла в зону Идлиба,там где турецкое командование бригады бомбочкой накрыло (нечайно) и теперь по сути ШАХ уже дан в этой игре,Туркам нужно выкручиваться из этой ситуации) так как у военной полиции РФ статус миротворцев и трогать их нельзя хоть самим хоть через своих бородатых бармалеев то теперь интересно что будет дальше) очень напоминает ситуацию почти 100 летней давности во время гражданской войны в Испании где на стороне официальной легитимной власти офицеров- Франкистов выступали Гитлер и Муссолини а со стороны повстанцев социалистов и анархистов- СССР и сборная солянка из европейских левых)


Только тут с одной стороны диктатор сын диктатора при котором Сирия была одной из самых посещаемых стран туристами на ближнем востоке) и его союзники диктаторские РФ и Иран а с другой стороны бородатые Бармалей какбы оппозиционеры и радикальные исламисты поддерживаемые диктаторской Турцией) каша)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7372
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
. Ай да, молодца Трамп!


ты хоть бы о стране, о казахстанцах,их семьях подумал.
прежде чем такое говорить в СМИ.
это же явное вмешательство в выборы президента США в этом году.
восхваление одного из кандидатов на фоне других.
и что после этого ждать- санкций,списков,сворачивание сотрудничества.
надежда только на то что демократы не заметят этой публикации.
хотя это почти невозможно.
забьют в гугле-" молодца Трамп" , и вон он Казахстан,Кайрат,
публикация в областном СМИ.
с вмешательством в выборы.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1707
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
"молодца Трамп"


Там сарказм и ирония присутствуют, начинается ай да, письмо к своему другу поэту Петру Вяземскому А.С.пушкин писал в своё время, используя данную фразу. Был-бы жив А.С.Пушкин возможно он тоже так выразился-бы, что Д.Трамп молодца!
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1707
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На днях Д.Трамп предложил воевать с ИГ России и Ирану, а США - контролировать нефть. Ранее в декабре 2019 года заявлял, что нефть в Сирии наша и будем с ним делать что захотим. Ай да, молодца Трамп!


Действительно США в настоящее время контролирует нефтяные месторождения, которые в основном расположены на севере Сирии, никто их у них не отберёт. Обстановка там сложная сложилась, РФ ранее неоднократно объявляли, что победили террористов и уходим, возможно надо было своевременно покинуть страну. Противоборствующих сторон много, всякие террористические, религиозные, национальные объединения, Игил, ваххабиты, алавиты, сунниты, шииты, одних курдов порядка 40 миллионов и.т.д. при этом у каждого свои интересы.

Кроме того ранее, точнее в начале текущего года совместно с отдельными диванными экспертами отмечал, что население увеличивается и ситуация со временем будет только ухудшаться, цитирую: Также в отдельных неблагополучных странах за последние 100 лет население увеличилось от 4 до 10 раз. Иран с 20 миллионов до 80 миллионов, Ирак от 10 до 40, Египет от 10 до 100 миллионов. Уже плодородных земель не хватает, плотность населения в долине Нила достигла до 2000 человек на квадратный километр.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37314&start=60
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3288
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.03.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люблю Канаду :lol:
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