abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8881





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3283

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:37 Цитата-/По конфликту в Сирии, на днях ящик целыми сутками уши прожужжал, мол два корабля РФ оснащённые колибрами пересекли Босфор/





Военная полиция РФ вошла в зону Идлиба,там где турецкое командование бригады бомбочкой накрыло (нечайно) и теперь по сути ШАХ уже дан в этой игре,Туркам нужно выкручиваться из этой ситуации) так как у военной полиции РФ статус миротворцев и трогать их нельзя хоть самим хоть через своих бородатых бармалеев то теперь интересно что будет дальше) очень напоминает ситуацию почти 100 летней давности во время гражданской войны в Испании где на стороне официальной легитимной власти офицеров- Франкистов выступали Гитлер и Муссолини а со стороны повстанцев социалистов и анархистов- СССР и сборная солянка из европейских левых)





Только тут с одной стороны диктатор сын диктатора при котором Сирия была одной из самых посещаемых стран туристами на ближнем востоке) и его союзники диктаторские РФ и Иран а с другой стороны бородатые Бармалей какбы оппозиционеры и радикальные исламисты поддерживаемые диктаторской Турцией) каша)