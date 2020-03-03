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§ NG.kz
Декриминализация клеветы в Казахстане: минимальный штраф составит 424 тысячи тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38182
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.03.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане разработали проекты поправок в законодательство по декриминализации клеветы. Документы вынесли на публичное обсуждение на портале "Открытые НПА". В поправках предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 130 "Клевета".
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§ сайлау курманов
Re: Декриминализация клеветы в Казахстане: минимальный штраф...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.03.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо, накопил четыреста тысяч и крой матом кого захотел, или всё таки отсидеть пару лет?
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