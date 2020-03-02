Цитата: Victor Yang: эти еврокоды - они действительно позволяют более экономично строить, т.е. допустимые нагрузки там получаются больше чем при расчёте по старым нормам при одних и тех же несущих конструкциях. Так что аргумент может быть вполне состоятельным. Вот только, с точки зрения эксплуатации



Еврокоды в полной мере затрагивают соблюдение производителем работ всех необходимых строительных норм и правил исключающих возможные нарушения в процессе производства работ. Иными словами, у АлатауГорстроя должен быть внедрён, и работающий, как швейцарские часы, стандарт предприятия, исключающий возможность возведения некачественного объекта. Что с кабинками происходило - всем известно. Как работал на объекте левый техзаказчик, не имеющий права производить свою "работу", тоже всем известно. Интересно узнать у этого Алатау, есть стандарты систем обеспечения качества ISO? Это первое.



Второе. О каких сейчас Еврокодах может идти речь, если в подписанном Договоре и Техзадании на возведение колеса обозрения были указаны действующие на тот момент СНиПы и ГОСТы, среди которых еврокоды точно не было. Хотелось бы ознакомится с договором и техзаданием.



Можно было бы ещё ознакомиться с сертификатом ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", так как указанного АлатауГорСтроем сертификата нет в Едином реестре выданных сертификатов ЕАЭС



[Исправлено: ГИП, 03.03.2020 - 08:28]