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≡ Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38182
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.20 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению представителя подрядчика, СНиП нельзя использовать в качестве основы расчёта в экспертизе, так как на момент вынесения решения они утратили свою силу. Вместо них необходимо использовать еврокоды, внедренные в Казахстане с 2015 года.
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§ alex_60
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Осталось продумать, как людей туда на полной скорости подсаживать


сначала "оборот посадки".
с остановкой каждой кабины внизу.
прелюдия так сказать.
потом сам аттракцион.
потом "оборот высадки".
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* maxsaf
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Не забудьте видео на ютуб скинуть. :lol:
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§ ГИП
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 03.03.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: эти еврокоды - они действительно позволяют более экономично строить, т.е. допустимые нагрузки там получаются больше чем при расчёте по старым нормам при одних и тех же несущих конструкциях. Так что аргумент может быть вполне состоятельным. Вот только, с точки зрения эксплуатации


Еврокоды в полной мере затрагивают соблюдение производителем работ всех необходимых строительных норм и правил исключающих возможные нарушения в процессе производства работ. Иными словами, у АлатауГорстроя должен быть внедрён, и работающий, как швейцарские часы, стандарт предприятия, исключающий возможность возведения некачественного объекта. Что с кабинками происходило - всем известно. Как работал на объекте левый техзаказчик, не имеющий права производить свою "работу", тоже всем известно. Интересно узнать у этого Алатау, есть стандарты систем обеспечения качества ISO? Это первое.

Второе. О каких сейчас Еврокодах может идти речь, если в подписанном Договоре и Техзадании на возведение колеса обозрения были указаны действующие на тот момент СНиПы и ГОСТы, среди которых еврокоды точно не было. Хотелось бы ознакомится с договором и техзаданием.

Можно было бы ещё ознакомиться с сертификатом ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", так как указанного АлатауГорСтроем сертификата нет в Едином реестре выданных сертификатов ЕАЭС

[Исправлено: ГИП, 03.03.2020 - 08:28]
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§ ГИП
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 03.03.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я не утверждаю что расчёт верен. Также не утверждаю что еврокоды идеально адаптированы. В последнем случае вообще просто виноватых не найдут - посчитали по еврокодам, подобрали конструкцию, а по факту - вон как получилось

Вот и получилось, что этот Алатау просто подставил Акимат, хотя в добропорядочность сотрудников акимата верится с трудом, уж много явных нарушений при строительстве, на которые не возможно было не обратить внимание.
Раз этот Алатау, так рьяно зацепился за "спасительную соломинку" в виде еврокодов, что в принципе в данной ситуации далеко не верно, в связи с возможностью применения в данном случае только технических норм указанных в договоре на строительство колеса, то уж если ссылаются на еврокоды, то уж будьте добры верните Заказчику всю разницу в стоимости колеса предусмотренного техзаданием и фактически приобретенного. Хотя о чем говорить, если и возведение фундамента велось в нарушение строительных норм, о чем неоднократно писалось на страницах НГ.

[Исправлено: ГИП, 03.03.2020 - 08:46]
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