Butch Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 607

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:42 Цитата: Victor Yang:

Я не утверждаю что расчёт верен

Ни в коей мере не пытаюсь Вас в этом уличить. Вообще тот, предыдущий пост был чисто эмоциональным. Переводится же тот текст как - "ОК, давайте подождём жертв этого евро-колеса сделанного по китайским лекалам и из китайского-же "пластилина". Если, по-аналогии с БекЭйр, без них мы в упор не видим проблем."

Не более того