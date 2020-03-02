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≡ Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38182
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.20 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению представителя подрядчика, СНиП нельзя использовать в качестве основы расчёта в экспертизе, так как на момент вынесения решения они утратили свою силу. Вместо них необходимо использовать еврокоды, внедренные в Казахстане с 2015 года.
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§ Butch
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.03.20 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я не утверждаю что расчёт верен

Ни в коей мере не пытаюсь Вас в этом уличить. Вообще тот, предыдущий пост был чисто эмоциональным. Переводится же тот текст как - "ОК, давайте подождём жертв этого евро-колеса сделанного по китайским лекалам и из китайского-же "пластилина". Если, по-аналогии с БекЭйр, без них мы в упор не видим проблем."
Не более того
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§ сайлау курманов
Re: Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.03.20 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело шефа отдела строительства закончили, скоро суды начнутся, кто что знает, очень любопытно
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§ alex_60
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от проблемы допустимого ветра легко уйти.
установить величину ветра, при которой запуск колеса запрещен.
кабинки при таком условии, да еще с людьми,
соответственно вращаться не будут.
садить не менее скажем трех человек в кабинку, если уж на то пошло.
запретить принудительное катание рудничан и гостей города.
только по их желанию.
не вижу проблем.
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§ Butch
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.03.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если убрать колесо - люди быстро забудут

Ваша лошадь....далее по тексту. :lol:
Люди УЖЕ забыли. А немалая их часть и вовсе не обратила на это внимания. Это здесь, на форуме, что-то ещё пыжатся по колесу этому. Вне его ещё может сотня-другая возмущена. :lol:
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§ alex_60
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В основном Канада обеспокоена,
потом пенсионеры Германии.
группа в ОК из Рудного, возглавляемая ...
Сайлау.

[Исправлено: alex_60, 03.03.2020 - 10:06]
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* maxsaf
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
запретить принудительное катание рудничан и гостей города.

И видео с вращающимися кабинками - тоже запретить?))
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§ alex_60
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И видео с вращающимися кабинками - тоже запретить?))


вот проблема то.
ограничители поставить в конце то концов.
и в подшипники смазку погуще.
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* maxsaf
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В основном Канада обеспокоена,

А США обеспокоены тем, что мало гражданских журналистов, и что они (журналисты) мало шерстят сайт госзакупок на предмет махровой коррупции по типу рудненское колеса. Вот это я понимаю - беспокойство :lol:
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§ alex_60
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сайт госзакупок на предмет махровой коррупции по типу рудненское колеса.


на сайте госзакупок махровая коррупция?
в чем это проявляется?
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§ Butch
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.03.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
установить величину ветра, при которой запуск колеса запрещен.

Цитата:
alex_60:
садить не менее скажем трех человек в кабинку, если уж на то пошло.

Цитата:
alex_60:
запретить принудительное катание рудничан и гостей города.

Вам тоже порой мерещится что Вы где-то "там" живёте?
Или в Вашей системе оценивания всё ещё не достаточно данных для признания в качестве факта хронической тяги к нарушению всевозможных норм и правил?
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* maxsaf
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ограничители поставить в конце то концов. и в подшипники смазку погуще.

Да лучше вообще заварить намертво :lol:
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§ alex_60
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да лучше вообще заварить намертво


в принципе можно.
но тогда это будет другой аттракцион.
систему фиксация участника аттракциона поменять придется.
скорость движения колеса тоже,увеличить.
редуктор поменять.
таких же аттракционов куча в принципе.
можно "солнышко " назвать.
нет, лучше- "мертвая петля".

[Исправлено: alex_60, 03.03.2020 - 10:20]
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* maxsaf
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: в чем это проявляется?

Например в слишком завышенных ценах, или нереальных сроках исполнения, в условиях, заточенных под конкретного поставщика, или в несущественной ошибке, которую потом можно использовать для расторжения договора... Это только вершина айсберга, после этих курсов журналисты вам больше примеров приведут ))
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* maxsaf
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
можно "солнышко " назвать.

А че тянуть, сразу надо было так и назвать :lol:
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* maxsaf
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5413
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.03.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
скорость движения колеса тоже,увеличить.

Осталось продумать, как людей туда на полной скорости подсаживать :lol:
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